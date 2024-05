Secret story 2024 - "Tu me dragues ?" Alexis se réjouit du retour de Zoé

Zoé est de retour dans la Maison après sa nomination, pour le plus grand bonheur d'Alexis ! Ce dernier tenait vraiment à ce qu'elle revienne du SAS par rapport aux 3 autres candidats, et son vœu fut exaucé. Il peut alors continuer de la taquiner comme il aime le faire, face à Zoé qui adore rentrer dans ses jeux. "Je suis dingue de toi..." une chanson remixée pour Zoé ? Extrait de la Quotidienne du 18 mai 2024.

En savoir plus sur Zoé ou Alexis