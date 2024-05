Secret Story 2024 - Tuto : Apprenez le surf grâce à Maxence

Pause sportive dans le jeu, avec Maxence qui partage sa passion : le surf. Charlène, Cassandra et Justine l'interroge sur ce qui rythme la vie quotidienne de l'Habitant en dehors du jeu et son activité favorite. Il explique les différentes figures qu'il fait, comment il prend une vague et qu'il surfe principalement à l'étranger. Il en profite pour raconter une anecdote où il a surfé avec plein de tortues à Bali. De quoi toutes les faire rêver.

En savoir plus sur Maxence