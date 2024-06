Secret story 2024 - Tuto sport avec Perrine, Léo et Maxence

Dernière ligne droite pour les Habitants de la Maison des secrets. Comme à leur habitude, Maxence, Perrine et Léo s'organisent une session de sport dans le jardin. Les trois alliés sont plus motivés que jamais. Avec l'énigme de la Maison qui donne du fil à retordre, une bonne seance de sport, remet les idées en place.

En savoir plus sur Perrine, Léo ou Maxence