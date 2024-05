Secret Story 2024 - Ulysse fait des infidélités au Secret Barber Alexis

La coiffeuse d'Ulysse aujourd'hui, c'est Francesca ! Après avoir eu une coupe toute fraîche faîte par Alexis dans son salon éphémère "Secret Barber", c'est au tour de l'Habitante de coiffer le benjamin de la Maison. Et on peut dire qu'elle a la technique : un coup de brosse, un chignon, et le tour est joué ! Rappelons aussi que cette semaine, Ulysse a pour mission de se faire coiffer par les Habitants. Une coiffure Made In Italia !

