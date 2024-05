Secret story 2024 - Ulysse, fils de..? La piste de Charlène !

Pour certains Habitants, la sérénité et l'assurance d'Ulysse face à sa nomination cache quelque chose... Charlène pense que ce dernier serait le "fils de" ou proche de quelqu'un de connu. Peu importe ce secret, face à ces révélations, Francesca espère très fort qu'il réintégrera l'aventure et sera sauvé par le public vendredi. Quel Habitant sera éliminé ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 09 mai

