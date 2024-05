Secret Story 2024 - Ulysse roi de Suède ? Cameron, professeur ? Les pistes fusent...

Le secret d'Ulysse intrigue de plus en plus les Habitants de la Maison des Secrets. Depuis la révélation d'un précieux indice sur son secret, le mot "Une", Kelyan et Cameron mènent l'enquête ! Le benjamin de l'aventure aurait-il un lien avec le Roi de Suède ? Les deux Habitants sont-ils sur une bonne piste ?

