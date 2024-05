Secret story 2024 - Un avantage de taille pour Alexis !

En remportant le jeu des nommés, Alexis profite d'un avantage et va pouvoir prendre sa revanche sur l'Habitant de son choix. La Voix lui donne accès à des images montrant une discussion qu'il entretient avec Kelyan et qui révèle leur souhait d'aller le plus loin possible ensemble dans le jeu. A quel Habitant Alexis souhaite-il dévoiler cette vidéo ? Peut-elle compromettre les liens de Kelyan avec le clan des 4 Elastiques ?