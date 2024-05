Secret story 2024 - Un Habitant définitivement éliminé de l’aventure !

Cette semaine, les personnes ne trouvant pas le secret commun risquent l'élimination... La Voix a une annonce de la plus haute importance à faire à Zoé : demain, une personne sera définitivement éliminée, et c'est à eux, les meilleurs enquêteurs, que revient ce choix. Ils devront décider de qui quittera la Maison des Secrets. Ils devront prendre cette décision à l'unanimité. Qui sera le premier habitant à quitter la Maison des Secrets ? Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 26 avril

En savoir plus sur Zoé, Lou, Léo ou Maxence