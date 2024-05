Secret Story 2024 - Un Habitant en contre-mission ?

En mission collective, les Habitants doivent garder durant 1h un énorme ballon avec eux. Si celui-ci explose avant, ils ne gagneront pas 500€. Chacun fait alors attention de ne pas perdre le défi, mais la Voix a décidé de corser le jeu en faisant retentir l'alarme pour Perrine, Zoé et Francesca. Elles se précipitent alors dans la pièce ou sonne l'alarme, le cellier, sans pour autant gagner. Et la sortie de la pièce sera fatale pour l'une d'entre elles. Et un Habitant est toujours présent quand un ballon explose. Est-il en contre mission ?

