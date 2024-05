Secret Story 2024 - Un muguet en signe de réconciliation ?

Qui dit 1er mai dit distribution de muguet ! Tour à tour, les Habitants de la Maison des Secrets doivent offrir à deux joueurs, un brin de muguet porte-bonheur. Lou profite de l’occasion pour s’adresser directement à Charlène dans le but d’apaiser les tensions qui règnent dans la Maison. En effet, depuis la révélation de son secret commun avec Francesca, c'est plus que tendu entre les jeunes femmes. Un nouveau départ pour Lou et Charlène ? Est-ce le début d’une réconciliation ?

