Secret story 2024 - Un nouveau girls band dans la Maison ?

La Maison Bleue est on fire ! Zoé, Lou, Francesca et Justine offrent une prestation digne des plus grands show ! Le nouveau girls band donne tout ce matin et Kelyan est leur premier fan. Après le switch de Maxence, il fallait au moins ça pour remonter le moral de Lou.

