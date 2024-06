Secret story 2024 - Un réveil compliqué pour Perrine

Au réveil, Perrine se fait très discrète, ce que remarque Léo qui décide d'aller la voir et prendre de ses nouvelles. Si elle le rassure, le jeune homme n'est pas dupe, et se doute que la réunification a eu un impact sur elle. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 5 juin

