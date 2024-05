Secret Story 2024 - Un show aux couleurs de l'Italie

Francesca adore partager sa culture avec les Habitants alors qu'en elle entend la Solitudine, elle fait le show ! Et surprise, Justine connaît les paroles par cœur. Les filles ambiancent la Maison des Secrets et la transforme en un petit havre italien.

