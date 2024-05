Secret Story 2024 - Une chorégraphie matinale qui tombe à l'eau

Comme il est difficile pour Justine de résister à l'appel de la danse et du chant de bon matin ! Dès que "Baby one more time" de Britney Spears retentit dans la Maison, la voilà inspirée pour une nouvelle chorégraphie matinale. L'appel de la piscine à boule est trop fort mais.. c'est la chute ! Pour le plus grand plaisir de Kelyan assis juste au premier rang.

En savoir plus sur Perrine ou Justine