Secret Story 2024 - Une cuillère, une table est Cameron fait danser toute la maison

Quand il s’agit de mettre de l’ambiance dans la Maison des Secrets, Cameron regorge d’idées ! Si les habitants ont toujours salué son sens du rythme, Le jeune homme met tout le monde d'accord et le prouve une nouvelle fois. Muni uniquement d’une cuillère, il improvise, sur le bord de la table de salle à manger, une composition musicale pour le plus grand plaisir de Zoé, Kelyan, Justine, Francesca, Charlène et Cassandra.

