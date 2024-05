Secret story 2024 - Une nouvelle alliance en perspective ?

Le départ immédiat de Cassandra bouleverse les Habitants de la Maison des Secrets ! Le couple Charlène et Francesca se sentent en danger pour les prochaines nominations et pour la suite du jeu. Perrine du clan des "4 Elastiques" veut rassurer les deux jeunes femmes... Une nouvelle alliance en vue ?

