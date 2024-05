Secret Story 2024 - Une nouvelle amitié dans la Maison ?

Les noms des trois nommés de la semaine viennent d’être révélés aux Habitants par la Voix. Lou, Maxence et Maxime s’affronteront donc dans le sas lors de la Quotidienne en direct. Suite au choix de Cassandra de nominer Maxime, Léo décide de s’isoler avec la jeune femme dans le jardin. S’ils n’ont pas encore réellement appris à se connaître, les deux joueurs s'avouent qu'ils s'apprécient et pourraient très bien s'entendre. Le début de cette nouvelle amitié pourrait-elle faire basculer la suite du jeu ?

