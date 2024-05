Secret story 2024 - Une pluie d'indices dans la maison des secrets

Lors du jeu du maître de la maison, de nombreux joueurs ont décidé de renoncer à ce titre pour gagner de l'argent et des indices. Réunis dans le salon vert, c'est l'heure de les révéler aux autres habitants : "Etretat" pour Maxence et "Cordes" pour Kelyan. C'est ensuite au tour de Justine de découvrir à tour de rôle un indice sur chaque joueur dans le confessionnal. Cette pluie d'indices va-t-elle éveiller des soupçons chez certains habitants ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 07 mai

