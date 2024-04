Secret story 2024 - Une première pièce pour Perrine et Maxence

Perrine et Maxence sont les voleurs de la maison, ils doivent récupérer des pièces d'une valeur de 100 euros pour constituer leur cagnotte. Ce matin, Maxence soulève le tapis... sous les yeux des Habitants ! Manque de chance, une pièce s'y cachait. Cette pièce intrigue les Habitants qui pensent à un avantage ou un indice... Leur secret est-il en danger ? En tout cas, la chasse aux pièces est lancée pour Perrine et Maxence ! Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 24 avril

En savoir plus sur Perrine ou Maxence