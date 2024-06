Secret story 2024 - Une question qui fait plus que débat !

Durant le jeu du TOP 4, la question fatale est arrivée : les Habitants doivent se classer en fonction de celui étant le plus digne de gagnant Secret Story. À deux jours de la finale, chacun se sent digne de remporter le jeu, mis à part Maxence qui ne se mettrait pas forcément premier. En revanche pour les autres, la place du numéro 1 est à débattre longuement... et le résultat ne convient pas du tout à tout le monde.

