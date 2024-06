Secret story 2024 - "Vous êtes un binôme" Justine exclue par Francesca et Charlène ?

Le débat est lancé dans la Maison Bleue : doit-on partager les indices qu'on a sur les secrets des Habitants avec les personnes de notre clan ? Pour Justine, c'est une preuve de confiance et d'entraide qui devrait se faire. Mais Francesca voit ça autrement puisqu'elle n'a partagé ses pistes et ses indices qu'avec Charlène, avec qui elle est en couple. Justine y voit alors un rejet et une déception, et déduit qu'elles sont en binôme et ne l'incclueront jamais dans ces stratégies-là.

