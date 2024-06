Secret Story 2024 - Zoé attristée par le départ de Justine

Le public a parlé, c'est Justine qui quitte l'aventure Secret Story aux portes de la demi-finale ! Si Zoé et Alexis sont ravis de continuer le jeu ensemble, la belge est très attristée par le départ de son amie. Du clan, Zoé et Alexis sont les deux seuls "survivors" ! Objectif finale ? Yes sir !

