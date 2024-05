Secret Story 2024 - Zoé brouille les pistes de Kelyan sur le secret commun...

Le secret commun des Habitants fait tourner toutes les têtes. Enfin, sauf celles de Zoé et Maxence puisqu'ils savent depuis le début de l'aventure ce qui les relie tous. Pour Kelyan en revanche, l'Habitant se pose de nombreuses questions et en fait part à Zoé. Elle en profite alors pour lui brouiller les pistes. Car n'ayant eu aucun indice depuis le début, Kelyan cherche à savoir si le secret commun est toujours à rechercher ou ce qu'il peut apporter. Il souhaiterait alors avoir quelques indices pour avancer dans sa recherche, mais il ne sait pas que c'est Zoé qui a le pouvoir, ou pas, de le lui en donner...

