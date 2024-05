Secret Story 2024 - Zoé "Dans l'histoire, la plus peinée c'est moi"

Zoé culpabilise par rapport à sa trahison envers Francesca, Justine et Charlène. La stratégie l'a emporté sur leur amitié et elle s'en veut, mais Charlène ne semble pas décidée à lui pardonner de sitôt... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 23 mai

