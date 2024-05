Secret Story 2024 - Zoé "Drama Queen" ? Elle ne trouve aucune pièce !

Zoé est inquiète ! Depuis le début du jeu, l’Habitante belge n’arrive pas à mettre la main sur la moindre pièce dans la Maison des secrets à l’inverse des ses camarades plus décidés que jamais à dénicher ces mystérieuses pièces d’or. La jeune femme a peur que cela puisse avoir des conséquences sur les prochaines nominations. Ce qu’elle ignore, c’est que ces pièces sont destinées à Perrine et Maxence qui ont pour secret commun : « Nous sommes les voleurs de la Maison. »

En savoir plus sur Zoé