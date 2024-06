Secret Story 2024 - Zoé et Alexis prêts à se revoir après l'aventure

Quand on intègre la Maison des Secrets, on ne peut pas prédire les relations et liens forts qui vont se créer. Pour le cas de Zoé et Alexis, ils étaient loin de s'imaginer qu'ils s'attacheraient autant l'un à l'autre. À un point aussi fort que des sentiments pourraient naître. Alexis propose à Zoé de se revoir à l'extérieur et espère même pouvoir faire un "date" avec...

