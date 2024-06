Secret story 2024 - Zoé et Francesca, en froid ?

Zoé et Francesca sont en froid... Francesca pense que Zoé a envie de mettre Charlène dans le sas et elle ne digère pas du tout cette information. Depuis, les deux Habitantes ne se parlent plus. Elle se confie à Kelyan et Justine et leur dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne vient pas lui parler. Zoé l'a déjà trahie une première fois et cela risque de menacer l'ambiance de la Maison bleue.

