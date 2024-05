Secret Story 2024 - Zoé et Kelyan sur la même longueur d'ondes ?

Zoé ne lâche rien et elle est à deux doigts d'aller buzzer le secret d'Alexis. Après avoir discuté avec lui, elle a une conversation très intéressante avec Kelyan. Lui aussi est sur la piste de son secret et ils se rendent compte qu'ils sont sur la même longueur d'ondes. Leurs pistes sont très similaires et ça les réconforte dans l'idée qu'ils ont.

En savoir plus sur Zoé ou Kelyan