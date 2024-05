Secret Story 2024 - Zoé, gardienne du secret de Justine ?

Zoé connaît le secret de Justine depuis le début de l'aventure. En tous cas, c'est ce qu'elle affirme ! Alors quand Justine lui demande l'intitulé de son secret, elle ne rigole plus du tout et elle est bien obligée de lui dévoiler que tout ça n'est que du bluff ! Mais attention, il semblerait que les murs aient des oreilles...

En savoir plus sur Zoé ou Justine