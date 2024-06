Secret story 2024 - Zoé lit dans les pensées d'Alexis !

Zoé et Alexis sont comme chien et chat, ils passent leurs journées tous les deux à un tel point qu'ils pensent de la même façon. Alexis est lui-même choqué que Zoé ait deviné qu'il pensait aux prochaines nominations... La fin de l'aventure pointe le bout de son nez, iront-ils jusqu'en finale main dans la main ?

