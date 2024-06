Secret story 2024 - Zoé ne lâche plus Kelyan sur son secret

Plus rien n'arrête Zoé qui ne cesse de chercher des secrets ! Et sa cible préférée en ce moment reste Kelyan. L'Habitante continue de l'interroger et cherche à savoir ce qu'il a pu faire à l'âge de 13 ans, en 2001. Mais une chose est sûre pour elle, il a fait quelque chose de très connue et dans le domaine artistique. Réussira-t-elle à le découvrir ?

