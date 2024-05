Secret Story 2024 - Zoé "Pourquoi tu me trompes Alexis ?"

Zoé n'apprécie pas du tout le rapprochement de Lou et Alexis dans le jacuzzi. Depuis quelques jours les deux se rapprochent et la belle Miss fait part de sa jalousie à Francesca, Justine et Charlène. Alexis jouerait-il sur deux tableaux ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 27 mai

