Secret Story 2024 - Zoé prend sa revanche sur un Habitant

Les nommés Kelyan, Zoé, Justine et Alexis vont découvrir lequel d'entre eux pourra enregistrer un vote contre l'Habitant non nommé de son choix. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 7 juin

En savoir plus sur Zoé, Alexis, Justine ou Kelyan