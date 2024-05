Secret story 2024 - Zoé prête à trahir tout le monde ?

Dans la continuité de sa stratégie, Alexis entame une discussion avec Zoé afin de connaître les intentions de la jeune Belge. Serait-elle prête à trahir son camp pour basculer chez les autres ? La joueuse ne garde pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à lui expliquer son envie d'aller le plus loin dans le jeu, peu importe ses affinités. Elle s'empresse alors de mentir à Charlène et Francesca concernant sa discussion avec Alexis. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 mai

En savoir plus sur Zoé ou Alexis