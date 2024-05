Secret Story 2024 - Zoé sous les radars d'Alexis et Justine

La chasse au secret ne prend jamais de pause dans la Maison. Et surtout depuis que Maxime a découvert une partie du secret de Zoé, tous les Habitants sont à l'affût ! Alexis et Justine ne la lâchent pas et tentent de trouver l'autre partie... Une drag queen ? Une première Miss d'une catégorie spéciale ou bien d'un autre pays ? Ce qui est sûr pour eux, c'est que ça ne peut pas être une Miss Univers, sinon il le saurait. Ils s'en rapprochent, sans le savoir... Extrait de Secret Story 2024 la Quotidienne du 4 mai 2024

En savoir plus sur Zoé, Alexis ou Justine