Secret story - Le portrait de Cassandra la fausse naïve

Cassandra devra être dans le contrôle pour dissimuler son secret... Mais la jeune marseillaise a la gagne, elle est déterminée à trouver un maximum de secrets ! Son objectif : jouer la fausse naïve. Cette stratégie lui offre une opportunité non négligeable pour remporter Secret Story et empocher les 100 000 € ! Extrait de Secret Story 2024 prime du 23 avril 2024.

