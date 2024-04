Secret story - Le portrait de Bruno l'indéchiffrable

Bruno est le doyen de la saison, son expérience et son travail seront ses plus grands atouts dans l'aventure. La Maison des Secrets est pour lui un terrain de jeu. Bruno a hâte de faire plein de stratégies pour surprendre les autres Habitants ! Extrait de Secret Story 2024 prime du 23 avril 2024.

