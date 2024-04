Secret story - Le portrait de Lou la Gossip Girl

Lou rentre dans son jeu pour prendre tous les risques possibles. Elle veut prouver qu'elle est une grande stratège et bien plus encore. Elle acceptera toutes les missions de la Voix tant que son couple actuel n'est pas mise en péril. Cette fragilité lui empêchera-t-elle de remporter Secret Story ? Extrait de Secret Story 2024 prime du 23 avril 2024.

En savoir plus sur Lou ou Christophe Beaugrand