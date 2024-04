Secret story - Le portrait de Francesca l'observatrice

Francesca est Italienne et fière de l'être. Elle compte bien utiliser tous ses atouts pour rendre fou les Habitants de la Maison de Secrets. Il semblerait que la Voix vous a déjà donné des indices sur le secret de Francesca. Et vous, avez-vous déjà avancé sur votre enquête ? Francesca remportera-t-elle cette nouvelle saison ? Extrait de Secret Story 2024 prime du 23 avril 2024.

