Secret story - Le portrait de Maxence le globetrotteur

Maxence est d'apparence très chill, mais attention ! Il a l'habitude de rencontrer des nouvelles personnes. Cette capacité d'adaptation lui servira pour détecter tous les indices et réussir les missions secrètes de la Voix. Ses atouts lui permettront-ils de remporter l'aventure et partir avec les 100 000 € ? Extrait de Secret Story 2024 prime du 23 avril 2024.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand ou Maxence