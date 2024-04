Secret story - Perrine et Maxence découvrent leur nouveau secret

Perrine et Maxence pensaient entrer dans la Maison des Secrets avec un secret chacun. La Voix en a décidé autrement. Elle leur propose de finalement partager un secret commun. Cette mission s'ils l'acceptent leur attribuera le secret suivant : "Nous sommes les voleurs de la maison". Ils vont maintenant devoir trouver les pièces cachées dans la Maison des Secrets et possiblement faire grimper leur cagnotte à 30 000 € ! Extrait de Secret Story 2024 prime du 23 avril 2024.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand, Perrine ou Maxence