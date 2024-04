Secret story - Que le jeu commence du 23 avril 2024

Voilà sept ans que vous n'aviez pas entendu la Voix, mais pour ce grand retour elle a décidé de prendre un peu de repos et passer le flambeau à une toute nouvelle Voix. Ne vous inquiétez pas vous serez toujours entre de bonnes mains. Pour cette saison, la nouvelle Voix a posé une question primordiale aux nouveaux habitants : "Que seriez-vous prêt à faire pour gagner Secret Story ?" Alors jusqu'où iront les candidats pour remporter cette saison ? Plus que jamais cette saison sera placée sur le signe de l'enquête, du jeu, des stratégies et des faux semblants. Que la partie commence ! Qui remportera les 100 000 € ? Secret Story 2024 prime du 23 avril 2024.

