Secret story - Quotidienne du 1 mai 2024

Dans la Maison des Secrets, les nominations sont dans toutes les têtes. Les clans se forment et les stratégies fusent pour éviter de terminer sur le banc des nommés. Mais avant d'annoncer les règles des prochaines nomination, la Voix va jouer avec les Habitants. Elle a caché six dés dans la Maison des Secrets. En trouver un permettra de participer à l'épreuve du jour. Entre mission secrète, enquête et jeu... Les Habitants sont occupés. Mais il est temps de découvrir les règles des nominations pour cette semaine. Qui seront les premiers nommés de l'aventure ? Secret Story 2024 – Quotidienne du 1 mai

