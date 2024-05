Secret story - Quotidienne du 10 mai 2024

Suite à l'annonce de leur nomination, Lou, Léo et Ulysse participent au jeu de la revanche. De son côté, Francesca suit Justine de près pour tenter de découvrir son secret, pour le plus grand bonheur de Justine qui mène sa mission donnée par La Voix. Pendant ce temps, Charlène décide de buzzer le secret de Lou et Léo. Enfin, les habitants prépareront une belle soirée pour les nommés afin de leur faire profiter de leurs derniers instants dans la Maison des Secrets, avant l'élimination de l'un d'entre eux. Secret Story 2024 – Quotidienne du 10 mai

