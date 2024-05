Secret story - Quotidienne du 2 mai 2024

Aujourd'hui est un grand jour pour les Habitants de la Maison des Secrets : ils vont enfin connaître les 3 nommés de la semaine. Les nominations sont dans tous les têtes, certains craignent des retournements de situations... Avant de les découvrir, place à deux révélations du secret de Kelyan. Deux Habitants pensent avoir trouvé son secret... Ont-ils raison ont-ils tord c'est l'heure de la révélation ? Avant d'annoncer les nommés de la semaine, La Voix a concocté une soirée exceptionnelle : le Secret Talent Show avec au programme talents cachés dévoilés et mission secrète pour Francesca et Charlène ! Après cette soirée, place à l'annonce des 3 nommés... Alors, qui sont-ils ? Secret Story 2024 – Quotidienne du 2 mai

