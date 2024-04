Secret story - Quotidienne du 29 avril 2024

Une nouvelle journée se lève dans la maison des secrets, où les habitants sont sur le point de découvrir le secret commun ainsi que ceux l'ayant découvert avant eux ! Perrine et Maxence, qui ont pour secret "Nous sommes les voleurs de la maison", seront pris de court lorsque tous les candidats commencent à le mettre en péril. C'est l'heure de la révélation pour Francesca et Charlène qui vont annoncer la vérité sur leur secret commun. Malheureusement pour Lou, Charlène ne semble pas vouloir en rester là... Enfin, c'est l'heure du premier jeu du maître de la maison. Qui remportera la partie et aura la possibilité de nominer un habitant ? Secret Story 2024 – Quotidienne du 29 avril