Secret story - Quotidienne du 3 mai 2024

Malgré leur nomination, Maxence et Lou gardent leur bonne humeur et profite de leurs instants dans la Maison des Secrets. Mais il semblerait que cette bonne humeur palpable ne soit pas au gout de tout le monde... Pendant ce temps, Justine décide de buzzer le secret de Zoé. Son secret est en danger, mais la Voix réserve encore beaucoup de surprises aux Habitants Secret Story 2024 – Quotidienne du 3 mai

