Secret story - Quotidienne du 30 avril 2024

Ce matin, les stratégies avant les nominations commencent de plus belle. Alors que les clans de la maison se dessinent petit à petit, Cassandra, la maîtresse du jeu, se voit au centre de toutes les discussions. Au même moment, la chasse aux secrets continue et un double buzz va faire trembler la maison qui se verra également animée par des missions plus folles les unes que les autres. Enfin, la soirée rose organisée par la Voix va permettre de calmer les tensions, pour le moment... Secret Story 2024 – Quotidienne du 30 avril

