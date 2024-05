Secret story - Quotidienne du 6 mai 2024

Pour cette nouvelle semaine d'aventure, le téléphone rouge décide de faire son grand retour. De jour comme de nuit, celui-ci pourra sonner pour annoncer des bonnes comme des mauvaises nouvelles... Le deuxième jeu du maître de la maison prend place. Qui des deux clans va remporter l'épreuve et aura la pouvoir de nominer un candidat d'office ? Enfin, les missions continuent dans la maison des secrets, et c'est Justine qui a été choisie par la Voix pour en mener une toute nouvelle ! Secret Story 2024 – Quotidienne du 06 mai

