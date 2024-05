Secret story - Quotidienne du 7 mai 2024

Suite au retour du téléphone rouge, tous les habitants sont aux aguets et n'hésitent pas à camper devant lui. Bonne ou mauvaise nouvelle, les plus joueurs risquent de s'en morde les doigts... Une nouvelle salle de jeu individuelle va être inaugurée alors que l'annonce de nombreux indices va faire cogiter les plus curieux. Enfin, la soirée rouge sera marquée par un jeu qui mettra la maison des secrets en ébullition. Secret Story 2024 – Quotidienne du 07 mai

